Köylerde Sondaj Çalışmalarını Hız Verildi

Kilis İl Özel İdaresi tarafından köylerdeki su sıkıntısının giderilmesi için sondaj ile su kuyuları açma çalışmalarını hız verildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, İl Özel İdaresinin Kilis'te, susuz köyleride sondaj kuyusu açmak suretiyle vatandaşların su sorununu çözmeye gayret gösterdiklerini ifade ederek,"Merkez ilçemize bağlı Duruca Köyümüzde acılan kuyu çalışmalarını yerinde incelenmek üzere Meclis üyemiz Mehmet Sakar, Su-Kanal hizmetleri Müdürümüz Halil Nacaroğlu ve Köy Muhtarımız Mehmet OZKAN ile birlikte ekiplerimizi ziyaret edip bulunan suyun sevincine ortak olduk" dedi.

Karakuş, su sıkıntısı çeken köylerde sondaj vurulması çalışmalarına devam edildiğini sözlerine ekledi. - KİLİS