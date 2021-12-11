Köye inen dağ keçisi zarar görmesin diye saatlerce nöbet tuttular - Haberler
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Köye inen dağ keçisi zarar görmesin diye saatlerce nöbet tuttular

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Haberler | Güncel

- Köye inen dağ keçisi zarar görmesin diye saatlerce nöbet tuttular Elazığ'da yolunu şaşırarak köye inen dağ keçisinin zarar görmemesi için koruma altına alan köylüler, yetkililer gelene kadar hayvanın başında saatlerce nöbet tuttu.

ELAZIĞ (İHA) - - Köye inen dağ keçisi zarar görmesin diye saatlerce nöbet tuttular

ELAZIĞ - Elazığ'da yolunu şaşırarak köye inen dağ keçisinin zarar görmemesi için koruma altına alan köylüler, yetkililer gelene kadar hayvanın başında saatlerce nöbet tuttu.

Olay Arıcak ilçesi Bükardi beldesi Yaylabaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaylabaşı köyünün içinde dağ keçisini gören köylüler, köpeklerin saldırısından korumak için hayvanı yakalayarak koruma altına aldı. Durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildiren köylüler, yetkililer gelene kadar dağ keçisinin başında nöbet tuttu. Bölgeye gelen ekipler dağ keçisinin sağlık kontrolünü yaptıktan sonra hayvanı tekrar doğaya bırakacaklarını ifade etti.

Köye inen dağ keçisi zarar görmesin diye saatlerce nöbet tuttular

Köye inen dağ keçisi zarar görmesin diye saatlerce nöbet tuttular

Köye inen dağ keçisi zarar görmesin diye saatlerce nöbet tuttular

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Son Dakika Haberleri

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