Köye giderken önüne çıkan domuz sürüsünü böyle görüntüledi - Haberler
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Köye giderken önüne çıkan domuz sürüsünü böyle görüntüledi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Duman - Haberler | Güncel

Köye giderken önüne çıkan domuz sürüsünü böyle görüntülediARTVİN Artvin'de köy yolunda ilerleyen bir aracın önüne çıkan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

ARTVİN (İHA) - Köye giderken önüne çıkan domuz sürüsünü böyle görüntüledi

ARTVİN Artvin'de köy yolunda ilerleyen bir aracın önüne çıkan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Artvin'in Şavşat İlçesine yaşayan Dursun Çelik aracıyla birlikte Erikli Köyüne doğru ilerlediği sırada gece önüne domuz sürüsü çıktı. Ailesinin de araç içinde olduğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürüler halinde gezen domuzlar, köy yolunda ilerlerken karşılarına çıkan araçtan korkarak uzaklaşıyorlar.

Köye giderken önüne çıkan domuz sürüsünü böyle görüntüledi

Köye giderken önüne çıkan domuz sürüsünü böyle görüntüledi

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Duman - Son Dakika Haberleri

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