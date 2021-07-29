Köydeki lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü
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Köydeki lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü

Köydeki lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akçay - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde ekilen lavantaların çiçek açtığı 5 dönümlük arazi, doğal fotoğraf stüdyosuna döndü.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde ekilen lavantaların çiçek açtığı 5 dönümlük arazi, doğal fotoğraf stüdyosuna döndü. Lavanta tarlasını ziyaret edenler bol bol fotoğraf çektiriyor.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle Ulaşlar köyünde yaşayan çifti Kamil Can, yaklaşık 5 dönümlük tarlasına lavanta ekti. Lavantaların çiçek açmasıyla birlikte arazi adeta doğal fotoğraf stüdyosuna döndü. Lavanta tarlasını birçok kişinin ziyaret ettiğini belirten Can, "Lavantanın çiçek açtığı temmuz ayı ortalarında lavanta tarlamı, pandemiden bunalan, stres atmak isteyen vatandaşlar ziyaret ederek bol bol fotoğraf çekiyorlar. Yaklaşık 3 yıldan bu yana lavantaları biçtikten sonra Simav ilçesindeki bir firmaya satarak gelir elde ediyorum" dedi.Lavanta tarlasında fotoğraf çektiren Pelin Solak da hem kokusuyla hem de rengarenk manzarasıyla çok güzel bir manzara oluştuğunu söyledi. Lavantalar arasında huzur bulduğunu anlatan Solak, "Lavanta tarlası hem hoş kokusuyla hem de görselliğiyle insana huzur veriyor. Pandemiden dolayı insanlardan uzak bir ortam aradığımızda buraya geliyoruz. Burası gerçekten huzur verici ve rahatlatıcı bir yer. Fotoğraf çekilmek için çok hoş, görsel olarak çok güzel. Manzarasıyla, kokusuyla, rengiyle insana huzur veren bir ortam. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim" diye konuştu.


Köydeki lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü
Köydeki lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü
Köydeki lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü
Köydeki lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü
Köydeki lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü
Köydeki lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akçay

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