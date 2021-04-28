Köyde tamir yaparken tarihi eser buldu

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Köyde tamir yaparken tarihi eser buldu Köyün çeşmesini tamir ederken buldukları ile şaşkına döndü Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çeşme tamiri yapan emekli öğretmen, topraktan eski dönemlere ait mezar ve tarihi eşyalar çıktığını gördü.

Köyde tamir yaparken tarihi eser buldu

Köyün çeşmesini tamir ederken buldukları ile şaşkına döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çeşme tamiri yapan emekli öğretmen, topraktan eski dönemlere ait mezar ve tarihi eşyalar çıktığını gördü. Müze müdürlüğüne durumu bildiren öğretmen, aynı zamanda çıkan tarihi eserleri de yetkililere teslim etti.

Hanönü ilçesine bağlı Yenice Köyü'nde yaşayan emekli öğretmen Şevket Yılmaz, evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan köy çeşmesinde su patlağı tamirini yaptığı sırada, gördüğü karşısında adeta şaşkına döndü. Topraktan eski dönemlere ait mezar ve tarihi eşyaların çıktığını gören Yılmaz, çalışmaları durdurdu ve durumu Kastamonu Müze müdürlüğüne bildirdi. Yılmaz'ın haber vermesi üzerine köye gelen ekipler, bölgede incelemelerde bulundu.

Tamir çalışması sırasında bir mezara rastladığını söyleyen Yılmaz, "Bu esnada çürümüş kemik parçaları ve tarihi eserler çıktı. Hemen Kastamonu Müze Müdürlüğü'ne haber verdim. Burada çıkan tarihi eserleri de Müze Müdürlüğü'ne teslim ettim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE YILMAZ