Köyde tamir yaparken tarihi eser buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köyde tamir yaparken tarihi eser buldu

İhlas Haber Ajansı / EMRE YILMAZ - Haberler | Kültür Sanat

Köyde tamir yaparken tarihi eser buldu Köyün çeşmesini tamir ederken buldukları ile şaşkına döndü Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çeşme tamiri yapan emekli öğretmen, topraktan eski dönemlere ait mezar ve tarihi eşyalar çıktığını gördü.

Köyde tamir yaparken tarihi eser buldu

Köyün çeşmesini tamir ederken buldukları ile şaşkına döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çeşme tamiri yapan emekli öğretmen, topraktan eski dönemlere ait mezar ve tarihi eşyalar çıktığını gördü. Müze müdürlüğüne durumu bildiren öğretmen, aynı zamanda çıkan tarihi eserleri de yetkililere teslim etti.

Hanönü ilçesine bağlı Yenice Köyü'nde yaşayan emekli öğretmen Şevket Yılmaz, evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan köy çeşmesinde su patlağı tamirini yaptığı sırada, gördüğü karşısında adeta şaşkına döndü. Topraktan eski dönemlere ait mezar ve tarihi eşyaların çıktığını gören Yılmaz, çalışmaları durdurdu ve durumu Kastamonu Müze müdürlüğüne bildirdi. Yılmaz'ın haber vermesi üzerine köye gelen ekipler, bölgede incelemelerde bulundu.

Tamir çalışması sırasında bir mezara rastladığını söyleyen Yılmaz, "Bu esnada çürümüş kemik parçaları ve tarihi eserler çıktı. Hemen Kastamonu Müze Müdürlüğü'ne haber verdim. Burada çıkan tarihi eserleri de Müze Müdürlüğü'ne teslim ettim" dedi.

Köyde tamir yaparken tarihi eser buldu
Köyde tamir yaparken tarihi eser buldu
Köyde tamir yaparken tarihi eser buldu
Köyde tamir yaparken tarihi eser buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE YILMAZ

2 kişinin öldüğü, 3 evin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
2 kişinin öldüğü, 3 evin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika! Ölüm anne ve kızını yangında yakaladı
Son dakika! Ölüm anne ve kızını yangında yakaladı
Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi
Kastamonu'da 4 ev alevlere teslim oldu, anne ve kızı feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Engin Altay Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar Serdar Ortaç Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Köyde tamir yaparken tarihi eser buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 20:31:35. #1.14#

title