Köyde, sahte ve kaçak içki üretimine 37 bin 275 lira ceza

31.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:05

Isparta'da Jandarma ekiplerince yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 adet votka ve rakı üretim düzeneği ele geçirilirken, piyasaya sürülmek istenen 460 litre şarap, 54 litre votka ve 4,5 litre rakıya da el koydu. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, adli işlemlerin yanı sıra şüpheliye 37 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.



Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki hazırlanarak piyasaya sürülmek istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Merkeze bağlı Aliköy Köyü'nde operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 1 adet votka ve rakı üretiminde kullanılan damıtma düzeneği ile 460 litre şarap, 54 litre votka ve 4,5 litre rakı ele geçirdi.



Yapılan çalışmalarda şüpheli S.E. (58) gözaltına alınırken, adli işlemlerin yanı sıra şahsa ayrıca 37 bin 275 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.



Yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda ele geçirilen sahte içki ve düzeneğe el koyan Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı bilgilendirmede, 'Halkımızın sağlığını tehdit eden sahte alkol kaçakçılığına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir' ifadeleri yer aldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA