Köyde çok amaçlı salon yenileme çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Gökçeler köyünde, çok amaçlı salon yenileme çalışmalarının sona erdiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Gökçeler köyünde, çok amaçlı salon yenileme çalışmalarının sona erdiği bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "İl Genel Meclis Üyeleri Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk, Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Emre ve Vakıf personeli ile birlikte İlçemize bağlı Gökçeler Köyü'nü ziyaret ettik.

Gökçeler Köyümüzde Altıntaş Köylere Hizmet Götürme Birliği ve köyde ikamet eden vatandaşlarımızın katkılarıyla boya ve tadilat işleri tamamlanan çok amaçlı salon'da incelemelerde bulunduk. Yenilenen çok amaçlı salon köyümüze hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı