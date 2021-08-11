KÖYCEĞİZ YANGININDA 14'ÜNCÜ GÜN

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde makilik alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları 14'üncü günde sürüyor.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde makilik alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları 14'üncü günde sürüyor.

Milas ve Bodrum'da söndürme çalışmalarının gerçekleşmesi sonrası Muğla'da yangının sürdüğü tek yer olan Köyceğiz'de de çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçedeki söndürme çalışmalarının 14'üncü gününde Sandıraz Dağı ve Çiçekbaba zirvesi arasındaki vadide süren yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan 12 helikopterle müdahale ediliyor.

Öte yandan dün akşam bölgeye, Azerbaycan ekibi de geldi. Azerbaycan Fevkalade Hariciye Nazırlığı'na bağlı 710 arama kurtarma ve itfaiye ekibi, 93 itfaiye aracı ve 1 helikopter yangına müdahale ediyor. Alevlerin vadide olmasından dolayı arazözler ve iş makineleriyle yeni yolların açılmasına da devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı