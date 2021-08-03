Köyceğiz'de 5 gündür söndürülemeyen yangının ilk çıkış fotoğrafı ortaya çıktı

Muğla Köyceğiz'deki Perşembe günü başlayan ve şu anda 5 ayrı noktada devam eden orman yangını ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Kamil Ceylan, yangına havadan müdahalenin kesintisiz olarak devam etmesini istedi.

Muğla Köyceğiz'deki Perşembe günü başlayan ve şu anda 5 ayrı noktada devam eden orman yangını ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Kamil Ceylan, yangına havadan müdahalenin kesintisiz olarak devam etmesini istedi. Bu arada yangının başlangıç anına ait fotoğraflarda ortaya çıktı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Perşembe günü başlayan orman yangını devam ediyor. İlçenin dağlık bölgesinde yayılan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, zorlu saha ve hava şartları söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, şu an ilçedeki 5 ayrı noktada söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Köyceğiz'de şu anda yangını söndürmek için büyük gayret gösteriliyor. Uçak, helikopter ve birçok orman işçisi, arasözün yanı sıra sivil halk, Yayla, Zeytinalanı, Pınarköy ve Çayhisar'daki beş noktada devam eden yangına müdahale ediyor" dedi.

Havadan müdahalenin kesintisiz devam etmesini istediklerini belirten Kamil Ceylan; "Yangın çok geniş ve zorlu bir alanda, birçok noktada devam ediyor. Arazi şartlarında çalışma imkanı olmuyor" diyerek müdahalenin bir çok noktada sadece havadan sürdürüldüğünü kaydetti.

Yangının ilk çıkış fotoğrafı

Bu arada Köyceğiz'deki yangının ilk çıkış fotoğrafları ortaya çıktı. İlçe merkezinden net bir biçimde gözüken ve çok küçük bir alanda başlayan yangınla ilgili bugün paylaşılan fotoğraf ise, şu an ne derece geniş bir alanda etkili olduğunu net bir biçimde ortaya koyuyor.

Bu arada yangının dumanları çevre ilçelerde de etkili oluyor. Ortaca ve Dalaman'dan pek çok vatandaşın, Köyceğiz'deki yangın dumanlarını kendi bölgelerinde olduğunu düşünerek ihbarda bulunduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı