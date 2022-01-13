Köyceğiz'deki taşkında mahsur kalan vatandaşın yardımına kaymakam koştu - Haberler
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Köyceğiz'deki taşkında mahsur kalan vatandaşın yardımına kaymakam koştu

Köyceğiz'deki taşkında mahsur kalan vatandaşın yardımına kaymakam koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gölün taşması sonucu oluşan su taşkınında mahsur kalan vatandaş, kaymakamlığın makam aracı ile kurtarıldı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gölün taşması sonucu oluşan su taşkınında mahsur kalan vatandaş, kaymakamlığın makam aracı ile kurtarıldı.

Köyceğiz'de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlarla birlikte Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu kordon sular altında kalırken, bazı ev ve iş yerleri de taşkından etkilendi. Yaşanan zararla ilgili bölgede incelemeler ise sürüyor.

Mahsur kalan vatandaşın yardımına kaymakam koştu

Köyceğiz Gölündeki suyun yükselmesi ile yaşanan su taşkınında mahsur kalan vatandaşın yardımına Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak yetişti. Bölgede ayağında çizmelerle incelemede bulunan Kaymakam Maslak, bir vatandaşın mahsur kaldığını görerek yanına gitti. Kaymakam Maslak, verdiği talimatla makam aracını mahsur kalan vatandaşın ayağına getirdi. Vatandaş makam aracı ile bulunduğu bölgeden alınarak, güvenli bölgeye ulaştırıldı. - MUĞLA

Köyceğiz'deki taşkında mahsur kalan vatandaşın yardımına kaymakam koştu

Köyceğiz'deki taşkında mahsur kalan vatandaşın yardımına kaymakam koştu

Köyceğiz'deki taşkında mahsur kalan vatandaşın yardımına kaymakam koştu

Köyceğiz'deki taşkında mahsur kalan vatandaşın yardımına kaymakam koştu

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