Son dakika haberleri | KÖYCEĞİZ'DE ORMAN YANGINI
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Son dakika haberleri | KÖYCEĞİZ'DE ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan müdahale başlatıldı.

Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Sarp bölgedeki yangına 8 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor. 

İlçenin Yangı Mahallesi'nde, 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle başka mahallelerdeki ormanlara da sıçramış ve 14 günde kontrol altına alınabilmişti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Cavit AKGÜN/ KÖYCEĞİZ (Muğla), -


Son dakika haberleri | KÖYCEĞİZ'DE ORMAN YANGINI
Son dakika haberleri | KÖYCEĞİZ'DE ORMAN YANGINI
Son dakika haberleri | KÖYCEĞİZ'DE ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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