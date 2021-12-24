Köyceğiz'de Ezan Okuma Yarışması'nın Muğla il finali yapıldı - Haberler
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Köyceğiz'de Ezan Okuma Yarışması'nın Muğla il finali yapıldı

Köyceğiz'de Ezan Okuma Yarışması'nın Muğla il finali yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı 'Genç Bilaller' Ezan Okuma Yarışması'nın il finali yapıldı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı 'Genç Bilaller' Ezan Okuma Yarışması'nın il finali yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği 'Genç Muhafızlar' Hafızlık Yarışması ve 'Genç Bilaller' Ezan Okuma Yarışmasının 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Muğla İl Finali Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Yarışmada öğrenciler birinci olmak için yarıştı. Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. - MUĞLA

Köyceğiz'de Ezan Okuma Yarışması'nın Muğla il finali yapıldı

Köyceğiz'de Ezan Okuma Yarışması'nın Muğla il finali yapıldı

Köyceğiz'de Ezan Okuma Yarışması'nın Muğla il finali yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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