Köyceğiz'de aşırı yağışların meydana getirdiği zararlarla ilgili ön inceleme başlatıldı

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışların meydana getirdiği zararlarla ilgili ilgili ekipler ön inceleme çalışması başlattı.

Köyceğiz'de son günlerde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Birçok bölgede su baskınları yaşanırken, ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Aşırı yağışların meydana getirdiği zararlarla ilgili ilgili kurumlar tarafından ön inceleme çalışmaları başladı. Yağışlardan en fazla zarar gören mahallelerde Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz Tarım ve Orman ilçe Müdürü Eşref Arslan, Ziraat Mühendisi Bekir Maral, Ziraat Mühendisi Hulusi Atasoy ile birlikte aşırı yağışların etkilediği alanlarda ön inceleme çalışmaları yaptı. - MUĞLA