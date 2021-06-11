Köy yollarının malzeme ve nakliye ihalesi yapıldı
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Köy yollarının malzeme ve nakliye ihalesi yapıldı

Köy yollarının malzeme ve nakliye ihalesi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, KÖYDES programı kapsamındaki malzeme temini ve nakliye işinin ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, KÖYDES programı kapsamındaki malzeme temini ve nakliye işinin ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "2021 Köydes programı kapsamında, ilçemiz Yenikaraağaç-Sevdiğin köyleri yolunda silindirle sıkıştırılmış beton yol işinde kullanılacak, beton santralinde sıkıştırılmış beton ve PMT malzemesi temini ve nakliyesi işi ihalesi yapıldı. İhaleye İl Genel Meclis üyeleri Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Taşan ve birlik encümeni de bulundu. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Köy yollarının malzeme ve nakliye ihalesi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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