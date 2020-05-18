Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı
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Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı

Yozgat'ta bir köy, ekili alanları da kaplayacak şekilde sinek istilasına uğradı. Çekirge istilasından korkarken sinekleri gören köylüler, tarlada çalışırken zor anlar yaşadı.

Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı
18.05.2020 11:26 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:11

Yozgat'ta merkeze bağlı Lök Köyü sinek istilasına uğradı. Bir anda bulut şeklinde köyü ve ekili alanları kaplayan sinekler nedeniyle köylüler, tedirgin olurken tarlada çalışmakta zorlandılar.

KÖYLÜLER ÇALIŞMAKTA ZORLANIYOR

Bir bulut şeklinde köyü ve ekili alanları kaplayan sarı ve siyah sinekler, vatandaşları endişelendirdi. Köyde bahçesini eken Atila Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir anda küçük sineklerin köyü istila ettiğini ve çalışmakta zorlandıklarını söyledi.

Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı

ÇEKİRGE BEKLERKEN SİNEKLER GELDİ

Koronavirüs, çekirge istilası derken şimdi de sinek istilasına uğradıklarını ifade eden Ertuğrul, "Bu sineklerin ekili alanlara zarar verip vermediğini bilemiyoruz. Ziraat mühendislerine soracağız. İnşallah zarar vermiyorlardır." dedi. Tuncay İldiş de arazinin büyük bölümünü kapladığını belirterek "Sinekler 3-4 saattir bulut şeklinde arazi üzerinde, inşallah kısa sürede kaybolurlar." diye konuştu.

Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı

Kaynak: AA

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