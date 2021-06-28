Köy sakinleri meydanda kalan trafodan dertli
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Köy sakinleri meydanda kalan trafodan dertli

Köy sakinleri meydanda kalan trafodan dertli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyü sakinleri, köy meydanında bulunan elektrik trafosunun güvenlik gerekçesi ve görüntü kirliliği nedeniyle başka bir yere nakledilmesini istiyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyü sakinleri, köy meydanında bulunan elektrik trafosunun güvenlik gerekçesi ve görüntü kirliliği nedeniyle başka bir yere nakledilmesini istiyor.

Akyuva köyü sakinleri meydandaki elektrik trafosu yüzünden ağaçların kesildiğini ve çocukların trafoya tırmanarak oyun oynamalarının bir kazaya sebep olmasından endişe duyduklarını anlattılar. Trafonun başka bir yere nakledilmesi isteyen köy sakinleri, meydandaki çınar ağaçlarının her yıl uzayan dallarının, elektrik trafosu tellerine temas etmesi yüzünden kesildiğini, bunun da manzaranın bozulmasına sebep olduğunu belirterek yetkililerden çözüm bulmasını bekliyor.

"Çocuklarımızı köy meydanına gönderirken korkuyoruz"

Köy sakinlerinden Mevlüt Çakmak, meydandaki ağaçların gölgesinden trafo nedeniyle yararlanamadıklarını kaydederek, çocuklara da elektrik çarpmasından korktuklarını ifade etti. Çakmak, trafonun özellikle yağışlı günlerde daha tehlikeli olduğunu öne sürdü.

Bir diğer köy sakini Talip Kaplan ise, köylerini çok sevdiklerini, ancak trafonun görüntü kirliliği oluşturduğunu dile getirerek, "Burada yıllardır ağaçlarımız var. Ağaçlarımız tellerin arasında kaldığı için elektrik çarpma tehlikesi var. Çocuklarımızı köy meydanına gönderirken korkuyoruz. Bu trafonun buradan kalkmasını, ya da tellerin güvence altına alınmasını istiyoruz. Burada çocuklarımız oynuyorlar tabii ki elektrik çarpması ile karşılaşmadık bugüne kadar, ama bir kaza yaşandıktan sonra bir anlamı kalmaz ki" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Köy sakinleri meydanda kalan trafodan dertli
Köy sakinleri meydanda kalan trafodan dertli
Köy sakinleri meydanda kalan trafodan dertli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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