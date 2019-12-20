Köy okulundaki miniklerin tıraş mutluluğu

20.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:57

Eskişehir'de kuaförlük yapan Hasan Yılmaz, düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli İlkokulunda eğitim gören 70 minik öğrencinin saç tıraşını ücretsiz bir şekilde yaptı.



Düzenli olarak planladığı sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam eden Eskişehirli genç kuaför Hasan Yılmaz, işletmesini yürüttüğü Saloon HY ekibiyle birlikte vatandaşların yüzünü güldürüyor. Son olarak Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli köyünü ziyaret eden Yılmaz, buradaki ilkokulda bulunan öğrencileri yalnız bırakmadı.



Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar Cevizli İlkokulunda eğitim gören 70'e yakın miniğin saç tıraşlarını gerçekleştiren genç kuaför ve ekibi, miniklerin yeni yıl öncesi ilk hediyesini verdi. Her öğrenciye tıraşların yanında bere ve eldiven de hediye edilirken konuyla ilgili konuşan Hasan Yılmaz, bunun gibi sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA