Köy okulu öğrencilerine pamuk şeker sürprizi
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Köy okulu öğrencilerine pamuk şeker sürprizi

Adıyaman İndere Köyü Ortaokulu öğrencilerine okul idaresi tarafından pamuk şeker sürprizi yapıldı.

24.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:52
Köy okulu öğrencilerine pamuk şeker sürprizi

İndere Köyü Ortaokulu öğrencilerine okul idaresi tarafından pamuk şeker sürprizi yapıldı.


İndire (Zey) Köyü Ortaokulu Müdür Yardımcısı , okul öğrencilerini mutlu olmak amacıyla okulu pamuk şekercisi çağırdı. Okul bahçesinde yapılan pamuk şekerler tek tek okul öğrencilerine dağıtıldı. Pamuk şekerlerini alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansırken, Okul Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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