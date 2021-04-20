Köy muhtarlarını kim seçer? Köy muhtarları nasıl seçilir? Köy muhtarları görevleri nelerdir?
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Köy muhtarlarını kim seçer? Köy muhtarları nasıl seçilir? Köy muhtarları görevleri nelerdir?

Köy muhtarlarını kim seçer? Köy muhtarları nasıl seçilir? Köy muhtarları görevleri nelerdir?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

Köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan kişiye verilen isim olan Köy muhtarlarını kim seçer? Köy muhtarları nasıl seçilir? Köy muhtarları görevleri nelerdir?

Köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan kişiye verilen isim olan Köy muhtarlarını kim seçer? Köy muhtarları nasıl seçilir? Köy muhtarları görevleri nelerdir?

KÖY MUHTARI GÖREVİ NEDİR?

Köy Kanununa göre; köy işlerinde söz söylemek, emir vermek ve emrini yaptırmak muhtarın hakkıdır. Muhtar, köy derneği tarafından köylü kadın ve erkekler arasından seçilir. İhtiyar meclisi üyeliğine seçilme şartları muhtarın seçiminde de geçerlidir.

442 sayılı Köy Kanununa göre köye ait görev ve sorumlulukların köylüler tarafından yerine getirilmesi esası konulmuş ve bu işler iki gruba ayrılmıştır:

a)Mecburi olan işler,

b)Köylünün isteğine bağlı olan işler.

Köylü, zorunlu olan işleri görmezse ceza görür. İsteğine bağlı olan işlerde ceza uygulanmaz. Ancak köylünün isteğine bağlı bu gibi işlerde köy derneğinin yarısından çoğu karar verir ve il merkezine bağlı köylerde vali ve ilçeye bağlı olan köylerde kaymakamın onayı alınırsa o iş bütün köylü için zorunlu olur ve yapmayana ceza uygulanır.

KÖY MUHTARLARI NASIL SEÇİLİR?

Muhtar, köy veya mahalle halkı tarafından seçilir. Muhtar seçiminde siyasi partiler aday gösteremezler. Türkiye'de muhtarların görev süresi 5 yıldır. Muhtar köy tüzel kişiliğini temsil eder.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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