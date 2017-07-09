Köy Konağı, 15 Temmuz Şehidi Cantürk İçin Yeniden Düzenlendi

Başkentin Kahramankazan ilçesi Soğulcak Mahallesi'nde, dün kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yağmalanan köy konağı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olan Samet Cantürk'ün mevlit programı için eski haline getirildi.



Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde şehit düşen Cantürk için Soğulcak Mahallesi'nde mevlit okutuldu.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç, mevlit öncesi geldiği ilçede, dün köy konağının yağmalanarak, talan edildiğini belirtti.



Olayın nedeninin ve suçu işleyenlerin jandarma tarafından araştırıldığını söyleyen Erkoç, "Biz de Sayın Bakanımızın talimatıyla hemen, Kazan Sosyal Hizmet Merkezimizle irtibata geçerek, şehit, gazi birimimizle beraber olay yerine intikal ettik. Muhtar ve dernek başkanımızla irtibat kurarak ihtiyaçlarını belirlemeye çalıştık. İhtiyaçlarını dinledikten sonra Sayın Bakanımızın talimatıyla derhal eksikleri giderdik." ifadelerini kullandı.



Konağın, Kahramankazan Belediyesinin de destekleriyle eski haline getirildiğini aktaran Erkoç, belediye yetkililerine ve Soğulcak Mahalle Muhtarı Hüseyin Gökçe'ye teşekkür etti.



Erkoç, Şehit Cantürk'e rahmet dileyerek, Kahramankazan'daki şehit aileleri ve gazilerle ilgilenmeye devam edeceklerini vurguladı.



Mahalle Muhtarı Gökçe de Bakan Kaya'ya ilgisinden dolayı teşekkür etti.