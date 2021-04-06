"Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünya genelinde 2 milyon 800 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan koronavirüse inanmadığını söyledi. Kekilli bu çıkışı ise sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Yıllar önce yayınlanan Bu Akşam Ölürüm şarkısıyla tanınan ve güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murat Kekilli, son paylaşımıyla tartışmanın fitilini ateşledi.

"KOVID YALANINA İNANMIYORUM"

Twitter hesabından paylaşım yapan Kekilli, dünyayı etkisi altına alan ve 2 milyon 800 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği virüse inanmadığını belirterek "Daha önce de dediğim gibi kovid yalanına inanmıyorum. İnananlara da saygım var. Kim neye inanmak istiyorsa da buyursun, engelleyen yok" dedi.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kekilli'nin bu çıkışı kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü. Kullanıcıların bir kısmı şarkıcıya hak verirken bir kısmı da "Doktorlara inanmıyorsun tamam ama ölenlere de inanmıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

İşte Kekilli için yapılan bazı yorumlar...