Kovid-19 vaka sayısının arttığı Ardahan'da Vali Hüseyin Öner, ilçede denetim yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Ardahan ile ilçelerinde, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Ardahan ile ilçelerinde, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Göle ilçe merkezinde yapılan denetimlere katılan Vali Hüseyin Öner, esnaf ve vatandaşları sosyal mesafe ile hijyen konusunda uyararak aşının önemine dikkati çekti.

Öner, vatandaşlardan aşıyı ihmal etmemelerini özellikle gençlerin aşı olmalarını istedi.

Son günlerde Göle ilçesi başta olmak üzere il geneli vaka sayılarında artış gözlendiğini ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Uzun bir sürenin ardından maalesef hastalıkta yeniden artış yaşanıyor. Biz de bugün denetim ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımıza kurallara uymanın önemini, aynı zamanda aşı olmanın hem hastalığı önlemede hem de toplumsal hayatın seyrine yön veren alanlarda ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Aşı olarak önce kendimizi, çevremizi ve yakınlarımızı koruyacağız. Bununla birlikte çocuklarımızın okula gitmesi için aşı oldukça önemli. 1. doz aşıda yüzde 75'i geçtik. Ardahan mavi kategoriye geçen iller arasına girdi. Ama aşı çalışmalarımıza devam ederek 2. doz aşılarımızı da yaptırmalıyız."

Öner, hastalığın son zamanlarda yeniden artış gösterdiğini ve bu nedenle tedbirleri elden bırakmamak gerektiğini ifade etti.

Salgın bitinceye kadar ekiplerin sahada olacağını belirten Öner, "Tüm ekiplerimiz sahada aktif olarak denetim faaliyetine devam edecekler. Vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, lütfen kurallara uyalım ve aşımızı muhakkak yaptıralım." diye konuştu.

Denetimlerde Göle Kaymakamı Haluk Koç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ile İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh