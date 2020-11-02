Kovid-19'un bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir
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Kovid-19'un bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir

02.11.2020 18:17 | Son Güncelleme: 02.11.2020 18:39
Kovid-19'un bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir genetik mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabileceği bildirildi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir genetik mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabileceği bildirildi.

Sonuçları mBIO dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde ABD'de Teksas Üniversitesinde görevli uzmanlar tarafından 5 bini aşkın hasta incelendi.

Kovid-19'u daha bulaşıcı hale getirdiği düşünülen ve D614G olarak adlandırılan genetik mutasyonun, insan hücrelerini viral girişe açan sivri uçlu proteinde bulunduğu belirlenen araştırmada, yeni tip koronavirüs salgınının ilk dalgasında Houston'daki hastaların yüzde 71'inde bu genetik mutasyona rastlandığı, yaz aylarındaki ikinci dalgada bu oranın yüzde 99,9'a çıktığı gözlendi.

Araştırma ekibinden Ilya Finkelstein, çalışmanın, "virüsteki mutasyonlarının rastgele genetik değişimler olduğunu" ortaya koyduğunu ifade etti.

Toplam 285 mutasyon tespit eden ekip, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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