Kovid-19'u yenen iki hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı
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Kovid-19'u yenen iki hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı

Kovid-19'u yenen iki hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı
30.04.2020 19:29 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:30

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 86 ve 30 yaşlarındaki iki hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 86 ve 30 yaşlarındaki iki hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Emine Duran (86) ve Hayriye Kartal'in (30), bir süre önce Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavileri tamamlanan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı. Duran ve Kartal, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Taburcu edilen hastaların 14 gün daha evlerinde kendilerini izole edecekleri belirtildi.

Kovid-19'u yenen iki hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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