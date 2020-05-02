Kovid-19'u yenen gelin ve kayınvalidesi taburcu edildi
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Kovid-19'u yenen gelin ve kayınvalidesi taburcu edildi

Kovid-19'u yenen gelin ve kayınvalidesi taburcu edildi
02.05.2020 20:58 | Son Güncelleme: 02.05.2020 20:58

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 80 yaşındaki kadın ile gelini taburcu edildi.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 80 yaşındaki kadın ile gelini taburcu edildi.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine bir süre önce Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Emine Köse ile gelini Ayşe Köse, sağlığına kavuştu.

Gelin ve kayınvalidesi, hastanenin sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine uğurlandı.

Emine ve Ayşe Köse, 14 gün boyunca evlerinde gözlem altında tutulacak.

Kaynak: AA

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