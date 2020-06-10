Kovid-19'u yenen 60 yaşındaki kadın taburcu edildi Ordu'nun Ünye ilçesinde, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 60 yaşındaki kadın evine uğurlandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 60 yaşındaki kadın evine uğurlandı.

Yaklaşık 25 gün önce Kovid-19 tanısı konan Sünkar Yılmaz, ilçedeki bir özel hastanede tedavi altına alındı.

Sağlığına kavuşan Yılmaz, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Sünkar Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde yalnızken tansiyonu ve ateşinin çıktığını belirterek, "Gelinime haber verdim, ateşimin çıktığını söyledim. Gelinim beni acile getirdi. Ben bir şey anlayamadım. Hastanede anladım." dedi.

Hastanedeki tüm görevlilere teşekkür eden Yılmaz, sağlık çalışanlarının hiçbir zorluk çekmemesini diledi.

Sünkar Yılmaz'ın oğlu Muhammed Yılmaz ise annesinin iyileşerek taburcu olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hastane müdürü Opr. Dr. Ufuk Ercan ise koronavirüs tedavisi biten son hastalarını birlikte uğurladıklarını söyledi.

Kovid-19 hastalarının tanı ve tedavisinde dahiliye uzmanı Dr. Ali Sezgil koordinatörlüğünde tüm doktor, yardımcı sağlık personeli ve hastane çalışanlarının, salgın sürecinin isimsiz kahramanları olduğunu vurgulayan Ercan, fedakar ve başarılı çalışmalarından dolayı tüm çalışanlarını tebrik etti.

Dahiliye Uzmanı Sezgil de Sünkar Yılmaz'ı 25 günün ardından taburcu ettiklerini belirterek, "Taburcu etmenin haklı mutluluğu ve gururu içindeyiz. Kendisine sağlık ve mutluluk diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA