Kovid-19'u evinde atlatan 96 yaşındaki kadından aşı olun çağrısı

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yeni tip koronavirüse yakalanan 96 yaşındaki Sabriye Kabasakal, hastalığı hafif belirtilerle atlatarak sağlığına kavuştu.

Musalla Mahallesi'nde oğlu ve geliniyle yaşayan 1926 doğumlu Kabasakal, geçen hafta baş dönmesi sonrası baygınlık geçirerek düştü. Kafasında şişlik oluşan yaşlı kadının Çeşme Çizgenakat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sırasında yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Tüm aşılarını olan ve anemi dışında kronik hastalığı bulunmayan kadın, evindeki 7 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yapılan son testi negatif çıkan Kabasakal, kendisiyle yakından ilgilenen sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Ben aşılarımı oldum. Lütfen siz de aşılarınızı olun" dedi.

Yaşlı kadının gelini Zehra Kabasakal ise ailece yakalandıkları Kovid-19'u aşılarının tam olması sayesinde hafif belirtilerle atlattıklarını, annesinin de hastalık sürecinde halsizlik ve baş dönmesinin dışında bir şikayeti olmadığını söyledi.