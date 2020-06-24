Kovid-19 testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun tedavisi sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun tedavisi sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun tedavisi sürüyor
24.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:24

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun tedavisinin devam ettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Maçoğlu'nun, 22 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesine başvurduğu ve yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı anımsatıldı.

Maçoğlu'nun hastanenin Kovid-19 hastalarına ait özel olarak izole edilmiş serviste yatarak tedavisine devam edildiği belirtilen açıklamada, "Genel durumu iyi olan hastamızın Bakanlığımız Bilim Kurulunun hazırladığı tedavi rehberleri doğrultusunda tedavisi sürdürülmektedir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın şu anda yoğun bakım ihtiyacı bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Maçoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce günlük bilgilendirme yapılacağı belirtilerek, "Vatandaşların pandemi süresince maskesiz sokağa çıkmaması ve sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyum göstermelerinin önemini bir kez daha hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı Haber
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Haber
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı Haber
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
Genç kızı taciz eden şüpheliden bir garip savunma: Nefsime yenik düştüm
2 bin yıllık mezarı tahrip edenler defineciler suçüstü yakalandı
2 bin yıllık mezarı tahrip edenler defineciler suçüstü yakalandı
Selde kaybolan genç kız için arama kurtarma köpeği tepki verdi, suyun yolu değiştiriliyor
Selde kaybolan genç kız için arama kurtarma köpeği tepki verdi, suyun yolu değiştiriliyor
Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti
Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Kirveler arasında çıkan kavgada bir kişi kalp krizinden hayatını kaybetti
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Kovid-19 testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun tedavisi sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 17:55:14. #1.14#
title