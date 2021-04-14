Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya - Haberler | Güncel

İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda saat 19.00 itibarıyla uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Sultanahmet Meydanı ve çevresinde kısıtlamadan muaf olan turistlerin gezdiği görüldü.

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İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda saat 19.00 itibarıyla uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Sultanahmet Meydanı ve çevresinde kısıtlamadan muaf olan turistlerin gezdiği görüldü.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

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