Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda saat 19.00 itibarıyla uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Sultanahmet Meydanı ve çevresinde kısıtlamadan muaf olan turistlerin gezdiği görüldü.