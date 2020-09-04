Kovid-19 tedbirleri denetimi Kocaeli'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kocaeli'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında vali yardımcıları Dursun Balaban, Osman Ekşi, Ali Ada ve Ekrem Çalık tarafından kentin bazı bölgelerinde iş yerleri ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu.

Vali yardımcıları, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Denetimlerde vatandaşlara ve esnafa maske de dağıtıldı.

Öte yandan, kaymakamlar görev yaptıkları ilçelerde belirleyecekleri bölgelerde, il müdürleri de sorumluluk alanlarında denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA