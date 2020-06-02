Kovid-19 tedavisi tamamlanan Şemdinli Belediye Başkanı Saklı taburcu edildi
Hakkari'de koronavirüs tedavisi gören Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı taburcu edildi.
02.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:35
Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı taburcu edildi.
Şemdinli Devlet Hastanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıkan Saklı'nın tedavisi tamamlandı.
Sağlığına kavuştuğu belirtilen Saklı, hastane yöneticileri ve doktorlarla vedalaşarak hastaneden ayrıldı.
Kaynak: AA