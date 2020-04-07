Kovid-19 tedavisi tamamlanan 18 kişi alkışlarla taburcu edildi
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Iğdır, Güncel

Kovid-19 tedavisi tamamlanan 18 kişi alkışlarla taburcu edildi

Iğdır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 18 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

07.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:35
Kovid-19 tedavisi tamamlanan 18 kişi alkışlarla taburcu edildi

Iğdır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 18 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Iğdır Devlet Hastanesinde Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 18 kişinin tedavisi tamamlandı.

Hastanede görevli doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edilen hastalara, Başhekim Raşit İlhan çiçek verip tavsiyelerde bulundu.

Taburcu edilen hastalarla sohbet eden İlhan, onlara Iğdır Valisi Enver Ünlü ve İl Sağlık Müdürü Caner Tazegün'ün geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlhan, hastalara "Kuralları biliyorsunuz, kendi sağlığınızı ve etrafımızdaki insanların sağlığını korumak adına 14 gün evinizden hiçbir şekilde dışarı çıkmamalısınız. Bizler, Sağlık Bakanımızın emrinde olarak sizlerin hizmetinizdeyiz. Sizlerden ricamız herhangi bir şikayetiniz olduğunda bize ulaşmanız." dedi.

Taburcu edilenlerden Hasan Şenol, tedavi sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimizi var etsin, milletimizi ve devletimizi korusun. Devlet var ki faydalandık. Sağlıkçılar bizimle çok ilgilendi. Kendilerinden çok bizimle ilgilendiler, işin gerçeği bu. Her şey için teşekkür ederim." diye konuştu.

Sağlık ekiplerinin hastane çıkış kapısında tek tek uğurladığı hastalar da personele teşekkür etti.

Kovid-19 tedavisi tamamlanan 18 kişi alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

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Kovid-19 tedavisi tamamlanan 18 kişi alkışlarla taburcu edildi
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