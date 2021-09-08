Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 560 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 560 milyon dozu geçti.

Kovid-19 vakalarının sayısı 223 milyon 69 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 604 bine, iyileşenlerin sayısı 199 milyon 585 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 41 milyon 218 bini, Hindistan'da 33 milyon 138 bini, Brezilya'da 20 milyon 913 bini ve İngiltere'de 7 milyon 94 bini geçti.

ABD'de geçen hafta teşhis edilen vakaların dörtte birinden fazlasını çocukların oluşturduğu açıklandı.

Ocak ayında Kolombiya'da tespit edilen mu varyantının, Hawaii ve Alaska dahil ABD'nin 49 eyaletine yayıldığı bildirildi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede üçüncü doz aşı uygulamasına bu ay içinde başlanacağından emin olduğunu ancak uygulama öncesinde tavsiye kararının çıkmasını beklediklerini söyledi.

Başkent Londra'da salgın kısıtlamaları ve bu ay sonunda gece kulüpleri ve kalabalık mekanlarda yürürlüğe girmesi planlanan aşı pasaportu uygulamasının karşıtları gösteri düzenledi.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, salgınla mücadelede en güçlü silahın aşı olduğuna dikkati çekerek, "Mevcut aşılanmayı büyük ölçüde artırmazsak, dördüncü dalga sonbaharda zirve yapabilir." uyarısında bulundu.

İsviçre'de federal hükümet, hastaneler üzerinde baskıyı azaltmak için 13 Eylül'den itibaren restoran, bar, müze ve spor merkezleri gibi kapalı alanlara girişte "Kovid-19 durum sertifikası" gösterilmesini zorunlu kıldı.

Bulgaristan'da Lokanta ve Mekan Sahipleri Birliği, başkent Sofya'da salgın önlemlerini protesto için gösteri düzenledi.

İran'da dünden bu yana 1 milyon 112 bin 440 doz aşının uygulanmasıyla günlük aşılamada en yüksek sayıya ulaşıldı.

Japonya, salgın kısıtlamaları nedeniyle 2021 Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkından vazgeçme kararı aldı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Güney Afrika ve Arjantin'e yönelik seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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