Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 520 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 520 milyon dozu geçti.

Kovid-19 vakalarının sayısı 222 milyon 276 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 593 bine, iyileşenlerin sayısı 198 milyon 892 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 40 milyon 871 bini, Hindistan'da 33 milyon 95 bini, Brezilya'da 20 milyon 899 bini ve İngiltere'de 7 milyon 56 bini geçti.

Rusya Başkanlık Ofisi Girişimci Hakları Temsilcisi Boris Titov, salgın nedeniyle ülkedeki şirketlerin yüzde 70'inin mali kayba uğradığını belirterek, "Rusya'daki şirketlerin yüzde 10'u salgın nedeniyle faaliyetlerini tümüyle durdurmak zorunda kaldı." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşının "güvenli" olduğunu ve "işe yaradığını" belirterek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısı yaptı.

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan vakalar üzerine olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresini uzatmaya karar verdi.

Fas'ta, vaka sayılarının yükselmesi nedeniyle yeni eğitim yılı başlangıcının 10 Eylül Cuma yerine ekim ayının başına ertelendiği duyuruldu.

Zimbabve'de aşı olmak istemeyen kamu çalışanlarının istifasının istenebileceği bildirildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi, yaz aylarındaki vaka artışı nedeniyle ana karadan seyahat eden yolculara getirdiği karantina şartını kaldırma kararı aldı.

Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19'un Delta varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Gürcistan hükümeti, salgına karşı aşılanmayı teşvik etmek için piyango kampanyası başlatılmasına karar verdi.

Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, ilkokullarda 22 Eylül, ortaokul, lise ve üniversitelerde ise 29 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.

Kazakistan'da geliştirilen yerli aşı QazVak'ın ekim ayından itibaren Delta varyantına karşı daha etkili bileşimle üretilmeye başlanacağı bildirildi.

Vietnam'da karantina kurallarını ihlal eden 28 yaşındaki Le Van Tri, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kanada, salgın sebebiyle 21 Mart 2020'de kapattığı sınır kapılarını bugünden itibaren yeniden açtı.

UEFA, salgın nedeniyle statlara girişi yasaklanan misafir takım seyircileri için tribünde yüzde 5 oranında yer ayrılacağını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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