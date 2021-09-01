Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 330 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 330 milyon dozu geçti.

Kovid-19 vakalarının sayısı 218 milyon 884 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 539 bine, iyileşenlerin sayısı 195 milyon 744 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 40 milyon 131 bini, Hindistan'da 32 milyon 851 bini, Brezilya'da 20 milyon 777 bini ve Rusya'da 6 milyon 937 bini geçti.

ABD'de vaka sayılarındaki artış nedeniyle aşılarını yaptırmamış olanların bu hafta sonu seyahat etmemeleri, aşılıların da riskli ortamlardan kaçınmaları tavsiye edildi.

İngiltere'de son 24 saatte 207 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaklaşık 6 aydaki en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İtalya'da hükümetin salgınla mücadele kapsamında ağustos ayında çıkardığı; sosyal faaliyetlere girişlerde aşı, test ve kısa süre öncesinde Kovid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" belgesinin kapsamı, bugünden itibaren tren, gemi ve uçak seyahatleri için genişletildi.

İskoçya'da salgınla mücadele kapsamında gece kulüpleri, müzik festivalleri ve futbol maçlarına girişte aşı pasaportu isteneceği belirtildi.

Pakistan'da son 24 saatte 1,5 milyon doz aşı yapıldı. Bu, ülkede bir günde gerçekleştirilen en yüksek aşılama oldu.

Zambiya'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaçak yollardan getirildiği tespit edilen 10 bin doz aşı imha edildi.

Kosova sağlık yetkilileri, son kullanma tarihi geçen 133 bin doz AstraZeneca aşısını kullanımdan kaldırdı.

Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Becic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısının 263'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (1) Açıklaması
Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını açıkladı (1) Açıklaması
Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya...
Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Hulusi Akar Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Mesut Akusta Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Cristiano Ali Öztürk Umut Meraş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 21:20:34. #1.14#

title