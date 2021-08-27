Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 130 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 130 milyon dozu geçti.

Kovid-19 vakalarının sayısı 215 milyon 900 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 494 bine, iyileşenlerin sayısı 193 milyon 50 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 39 milyon 360 bini, Hindistan'da 32 milyon 649 bini, Brezilya'da 20 milyon 676 bini ve Rusya'da 6 milyon 844 bini geçti.

ABD'de Yüksek Mahkeme, salgın sürecinde kiracıların evlerinden çıkarılmasını yasaklayan düzenlemeyi kaldırdı.

ABD'de önlem alınmazsa aralık başına kadar salgın nedeniyle yaklaşık 98 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceği açıklandı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Vektör Araştırma Merkezinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği "EpiVakKorona-N" adlı aşıyı tescilledi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Fransız halkının bir kısmının aşıya güven duymamasına tepki göstererek, salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayanların öldüğünü söyledi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Ruanda ve Senegal'de sıtma ve tüberküloz aşısı üretim tesisleri inşa etmeyi değerlendirdiğini bildirdi.

Balkan ülkesi Karadağ'da öğrenci, öğretmen ve idari personele okul içinde maske takma zorunluluğu getirilirken, maske takan öğrencilerin sınıfta vaka tespit edilmesi durumunda karantinaya alınmayacağı duyuruldu.

Özbekistan'da Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında domates kullanılarak yenilebilir aşı üretmek için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu (ATAGI), ülkenin ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA) tarafından onaylanan Pfizer/BioNTech'in ürettiği aşının 12 yaş ve üzerindeki tüm Avustralyalılara vurulmasına onay verdi.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça yaptığı açıklamada, sıkı salgın önlemleri uygulanan 29 ilde iç hat uçuşlarının yeniden başlamasına, halka açık parkların ve kuaförlerin yeniden açılmasına yeşil ışık yaktı.

2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısının 197'ye yükseldiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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