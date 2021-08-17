Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 4 milyar 720 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 4 milyar 720 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 209 milyon 58 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 389 bine, iyileşenlerin sayısı 187 milyon 427 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 37 milyon 743 bini, Hindistan'da 32 milyon 284 bini, Brezilya'da 20 milyon 378 bini ve Rusya'da 6 milyon 642 bini geçti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Türkiye'yi salgın bakımından 4'üncü seviyedeki "çok yüksek riskli" ülkeler arasına alırken ABD Dışişleri Bakanlığı da seyahat uyarısını 4'üncü seviyeye çıkartarak "Seyahat etmeyin" uyarısı yayımladı.

ABD'li sağlık yetkililerinin, salgına karşı iki doz aşı olanlara 8 ay sonra üçüncü doz aşıyı tavsiye edeceği bildirildi.

İngiltere'de son 24 saatte 170 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaklaşık son 5 aydaki en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İngiltere'de Pfizer/BioNTech'in ardından ABD merkezli Moderna firması tarafından geliştirilen aşının, 12 yaş ve üstü çocuklarda kullanımına onay verildi.

İran'da salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 625 artarak 99 bin 108'e ulaştı, günlük vaka sayısı ise 50 bin 228 ile en yüksek seviyeye çıktı.

İsrail'de günlük vaka sayısı aylar sonra 8 bin 600'ü aşarken, toplam vaka sayısının 951 bin 225'e ulaştığı ifade edildi.

Japonya'da salgınla mücadele kapsamında 6 eyalette süren olağanüstü hal (OHAL) kapsamına (İbaraki, Toçigi, Gunma, Şizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka) 7 eyalet daha eklendi.

Japonya'da ilk kez tespit edilen"Lambda" varyantı vakasının, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi yönetimi, Delta varyantı nedeniyle önlemleri sıkılaştırma kararı aldı. Karara göre, 20 Ağustos'tan itibaren, yüksek riskli yerler olarak belirlenen 16 ülkeden gelecekler için karantina süresi uzatıldı.

Çin'de salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinden salgına ilişkin haber yapmasının ardından 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Çinli kadın gazeteci Cang Can'ın sağlık durumunun kötüye gittiği bildirildi.

Balkan ülkesi Karadağ'da ilk Delta varyantı vakası tespit edildi.

Yeni Zelanda'da aylar sonra ilk yerel vaka tespit edilirken, Başbakan Jacinda Ardern, Auckland kentinde saptanan vakanın ardından alınan önlemler kapsamında Auckland'de 7, ülkenin geri kalan kentlerinde de 3 gün sürecek "tam kapanma" uygulanacağını ifade etti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'ya, salgınla mücadelede kullanılacak 698 bin 880 doz AstraZeneca aşısı ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin