Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı, 4 milyar 700 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı, 4 milyar 700 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 207 milyon 849 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 372 bine, iyileşenlerin sayısı 186 milyon 308 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 37 milyon 435 bini, Hindistan'da 32 milyon 205 bini, Brezilya'da 20 milyon 350 bini ve Rusya'da 6 milyon 600 bini geçti.

ABD'nin Texas eyaletinde Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins, vaka sayılarındaki artış nedeniyle Dallas bölgesinde çocuklar için ayrılan yoğun bakım ünitesi kalmadığını belirtti.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, ülkede aşılama oranının artması sayesinde maske ve sosyal mesafe kuralının kaldırılabileceğini ve buna ilk olarak üniversitelerden başlanacağını kaydetti.

İran'da yaşamını yitirenlerin sayısı 620 artarak 97 bin 828'e yükseldi ve ülkede salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı yaşandı.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında son günlerde tespit edilen vakaların yüzde 70'nin ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı olduğu belirtildi. Filistin yönetimi, salgın tedbirleri altında yarın okullarda yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, ülkede ilk kez Kovid-19'un Delta varyantının görüldüğünü duyurdu.

Malezya'da hükümet, aşı işlemini tamamlayanlar için geçen hafta ilan ettiği kolaylıkları artırdı. Bu kapsamda kuaför ve güzellik salonları ile elektronik, tekstil, mobilya ve aksesuar gibi hizmet sektöründen dükkan çalışanlarının iki doz aşı yaptırması durumunda faaliyetlerini sürdürebileceği belirtilirken, aşısı tam olan vatandaşların da bu dükkanlara giriş yapabileceği kaydedildi.

Tayland'da hükümetin salgınla mücadele yöntemini protesto etmek için başkent Bangkok'ta toplanan göstericiler, polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Tokyo'da artan vakalara yönelik "olası kayıtsızlığa" karşı uyardı.

Filipinler'de, Kovid-19'un ilk olarak Peru'da görülen "Lambda" varyantının tespit edildiği bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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