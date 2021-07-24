Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar 3 milyar 830 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar 3 milyar 830 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 194 milyon 260 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 164 bine, iyileşenlerin sayısı 176 milyon 312 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 283 bini, Hindistan'da 31 milyon 341 bini, Brezilya'da 19 milyon 632 bini ve Rusya'da 6 milyon 102 bini geçti.

Fransa'da aşının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi protesto için meydanları doldurdu.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Avrupa'da en yüksek aşılama oranlarından birine sahip ülkesinde, aşılamaların daha da artmasıyla sonbaharda "özgürlük imparatorluğunun" geri gelebileceğini söyledi.

Avusturya Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşen ya da her iki doz aşısını yaptırmış kişilerin dışında, İspanya, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden hava yoluyla gelenlere yönelik havalimanlarında PCR testi uygulamasının hayata geçirileceğini bildirdi.

Tunus'ta salgın nedeniyle bir günde 317 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Pakistan, yurt içi hava yolu seyahatleri için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirdi.

Japonya, salgınla mücadelesine destek amacıyla Myanmar'a oksijen yoğunlaştırıcı ve ambulans tedarik edeceğini açıkladı.

Japonya İmparatoru Naruhito, salgına rağmen düzenlenen Tokyo Oyunları'nın insanlığa "olimpiyat ve dayanışma ruhunu" hatırlatmasını ümit ettiğini söyledi.

Malezya'da başkent Kuala Lumpur ve Selangor eyaletinde yaklaşık 5 bin sözleşmeli doktor, çalışma saatleri ve maaşlarla alakalı düzenleme yapılmaması halinde 26 Temmuz'da iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

Çin, Myanmar sınırında yer alan Yünnan eyaletindeki Ciangçıng bölgesinde, vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler uygulanacağını bildirdi.

Vietnam'da hükümet, vaka sayısındaki artışın önüne geçmek için başkent Hanoi'de bugünden itibaren 15 gün boyunca kapanma tedbirleri uygulanacağını bildirdi. Yeni tedbirler kapsamında, halka açık alanlardaki toplanmalar iki kişi ile sınırlandırılırken Hanoi'de iş yerlerinin 15 gün boyunca kapatılacağı, sadece devlet daireleri ve hastanelerin açık kalmasına izin verileceği belirtildi.

Avustralya'da Delta varyantına karşı mücadele sürerken Sydney ve Melbourne'de sokağa çıkma yasakları binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin