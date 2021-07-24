Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar 3 milyar 830 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar 3 milyar 830 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 194 milyon 260 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 164 bine, iyileşenlerin sayısı 176 milyon 312 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 283 bini, Hindistan'da 31 milyon 341 bini, Brezilya'da 19 milyon 632 bini ve Rusya'da 6 milyon 102 bini geçti.

Fransa'da aşının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi protesto için meydanları doldurdu.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Avrupa'da en yüksek aşılama oranlarından birine sahip ülkesinde, aşılamaların daha da artmasıyla sonbaharda "özgürlük imparatorluğunun" geri gelebileceğini söyledi.

Avusturya Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşen ya da her iki doz aşısını yaptırmış kişilerin dışında, İspanya, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden hava yoluyla gelenlere yönelik havalimanlarında PCR testi uygulamasının hayata geçirileceğini bildirdi.

Tunus'ta salgın nedeniyle bir günde 317 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Pakistan, yurt içi hava yolu seyahatleri için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirdi.

Japonya, salgınla mücadelesine destek amacıyla Myanmar'a oksijen yoğunlaştırıcı ve ambulans tedarik edeceğini açıkladı.

Japonya İmparatoru Naruhito, salgına rağmen düzenlenen Tokyo Oyunları'nın insanlığa "olimpiyat ve dayanışma ruhunu" hatırlatmasını ümit ettiğini söyledi.

Malezya'da başkent Kuala Lumpur ve Selangor eyaletinde yaklaşık 5 bin sözleşmeli doktor, çalışma saatleri ve maaşlarla alakalı düzenleme yapılmaması halinde 26 Temmuz'da iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

Çin, Myanmar sınırında yer alan Yünnan eyaletindeki Ciangçıng bölgesinde, vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni tedbirler uygulanacağını bildirdi.

Vietnam'da hükümet, vaka sayısındaki artışın önüne geçmek için başkent Hanoi'de bugünden itibaren 15 gün boyunca kapanma tedbirleri uygulanacağını bildirdi. Yeni tedbirler kapsamında, halka açık alanlardaki toplanmalar iki kişi ile sınırlandırılırken Hanoi'de iş yerlerinin 15 gün boyunca kapatılacağı, sadece devlet daireleri ve hastanelerin açık kalmasına izin verileceği belirtildi.

Avustralya'da Delta varyantına karşı mücadele sürerken Sydney ve Melbourne'de sokağa çıkma yasakları binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

'Aktif vaka sayısı 100 bini geçti' diyen Mehmet Ceyhan, devletin alması gereken tedbirleri madde madde sıraladı
"Aktif vaka sayısı 100 bini geçti" diyen Mehmet Ceyhan, devletin alması gereken tedbirleri madde madde sıraladı
Fransa'da, Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle eleştirilen tasarı yasalaştı
Fransa'da, Müslümanların ötekileştirildiği gerekçesiyle eleştirilen tasarı yasalaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener İrem Derici Kadir Doğulu Demet Akalın
Spor Diego Balotelli Fatih Terim Gökhan Gönül Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 21:22:21. #1.14#

title