Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı miktarı 2 milyar 220 milyonu geçti.

Dünya genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı miktarı 2 milyar 220 milyonu geçti.

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 174 milyon 958 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 771 bine, iyileşenlerin sayısı 158 milyon 453 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 243 bini, Hindistan'da 29 milyon 177 bini, Brezilya'da 17 milyon 38 bini ve Fransa'da 5 milyon 719 bini geçti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülke için salgın nedeniyle yaptığı "Seyahat Etmeyin" uyarısını bir basamak düşürerek "Seyahatinizi gözden geçirin" şeklinde revize etti.

İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 540 vaka tespit edilmesiyle şubat ayından bu yana ilk kez günlük 7 bin sınırı aşılmış oldu.

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Almanya'nın salgın nedeniyle hava yolu firması Condor'a sağladığı desteğin onaylanması sürecinde AB Komisyonunun gerekçelerini yetersiz buldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının korunması gerektiğini, gönüllü iş birliğinin sağlanamaması halinde zorunlu lisanslamanın meşru bir araç olabileceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılacak Dijital Kovid Sertifikası'nı kabul etti.

Afrika ülkesi Zimbabve, 25 bin doz "Sputnik V" aşısını teslim aldı.

Almanya'da, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için salgın tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasında istisnaların getirileceği bildirildi.

EURO 2020'de ilk maçını 14 Haziran'da İsveç ile yapacak olup 2 futbolcusunda Kovid-19 tespit edilen İspanya Milli Takımı'nın bugün aşılanacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler, Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) aralarında dünyaca ünlü futbolcu, sanatçı ve oyuncuların olduğu iyi niyet elçileri, G7 Liderler Zirvesi öncesi, aşı tedariklerinin en az yüzde 20'sinin yoksul ülkelere bağışlanması çağrısında bulundu.

Çin, İngiltere'de başlayacak G7 Zirvesi öncesinde salgın sırasında yeni ihtilaflara yol açtıkları gerekçesiyle Avustralya ve G7 ülkelerine tepki gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin