Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 113 milyon 773 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 523 bini, iyileşenlerin sayısı ise 89 milyon 286 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 113 milyon 773 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 523 bini, iyileşenlerin sayısı ise 89 milyon 286 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 55 bini, Hindistan'da 11 milyon 68 bini, Brezilya'da 10 milyon 393 bini ve Rusya'da 4 milyon 223 bini geçti.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılan "antikor kokteylinin" oksijen takviyesi almayan hastalara verilebileceğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Avrupa Birliği (AB) uzun vadede kendisine yetebilecek (Kovid-19 aşısı) üretim kapasitesine ulaşmalı çünkü görünen o ki daha çok zaman bu virüsle birlikte yaşayacağız." dedi.

Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye Almanya'da liyakat nişanı verileceği bildirildi.

Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda yer hizmetleri ve yolcu taşımacılığı alanında çalışırken salgın bahane edilerek işten çıkarılan 5 işçi açlık grevine başlarken, işten çıkarılan diğer 225 işçi eylem yaparak onlara destek verdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede her iki kişiden birine aşı yapıldığını belirtirken, İsrail tarafından bağışlanan aşıların da Orta Amerika ülkeleri Honduras ve Guatemala'ya ulaştığı bildirildi.

Güney Kore'de aşı uygulamalarına bugün başlandığı duyurulurken, yönetimin, 65 yaş ve üstü kişiler için herhangi bir aşıyı onaylamaması ülke genelinde eleştirilere yol açtı.

Hong Kong'da ilk aşı uygulamalarına Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısı ile başlandı.

Endonezya'da toplu aşılama programı kapsamında şirketlerin, devlet kontrolünde çalışanları için aşı satın almasına izin çıkarken uygulamanın ne zaman başlayacağına ilişkin henüz tarih açıklanmadı.

Fildişi Sahili, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından gönderilen aşıları alan ikinci ülke oldu.

Japonya'da salgın tedbirleri kapsamında başkent Tokyo dahil 10 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL), 6 eyalette erken sonlandırılması kararı alındı. Vaka sayılarının düşüş trendini koruduğu 6 eyalette OHAL uygulamasının 28 Şubat itibarıyla sona erdirileceği açıklandı.

Cezayir'de 2 kişide İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu yeni tip koronavirüse rastlandı.

Özbekistan'da askıya alınan fuar ve sergilerin açılmasına izin verildi

Özbekistan'da, salgın nedeniyle 11 ay önce askıya alınan fuar ve sergilerin düzenlenmesine izin verildi.

Sırbistan'da vaka sayılarında görülen artış nedeniyle hafta sonu restoran, kafe, spor salonu ve alışveriş merkezlerinin saat 14.00'e kadar çalışmasına izin verileceği kaydedildi.

Sri Lanka'da uluslararası toplumun tepkisini çeken, salgın kurbanlarının cenazelerinin yakılması zorunluluğu, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ülkeyi ziyareti sonrasında kaldırıldı.

ABD'nin Orta Doğu'da görevli iki savaş gemisinde Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına onay verdi.

Ekvador, Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli aşıdan 2 milyon doz almak için anlaşmaya varıldığını açıklarken, Arjantin, Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısından 904 bin doz aldı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde, ABD'nin ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen 150 doz aşı, yanlış sıcaklıkta bırakıldığı için çöpe atıldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 85 ülkeye 170 milyon doz aşı sağlamak için AstraZeneca ile anlaşma imzaladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, aşıların yapılmaya devam edilmesine rağmen Avrupa'da tüketici güveninin durgun olduğunu bildirdi.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi, ülke genelinde 47 eyaleti gezecek olimpiyat ateşi turunun, güzergah üzerinde büyük kalabalıkların toplanması halinde, geçici askıya alınabileceğini açıkladı.

Mısır'ın ünlü tarihçi, hukukçu ve düşünürü Tarık el-Bişri, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin