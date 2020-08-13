Kovid-19 salgını Kanada'daki evsizlerin sayısını artırdı Kanada'da sokakta yaşayan evsizlerin sayısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte arttığı bildirildi.

Kanada'da sokakta yaşayan evsizlerin sayısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte arttığı bildirildi.

Kısa adı CAEH (Canadian Alliance to End Homelessness) olan Kanada Evsizliği Sona Erdirme İttifakı isimli kuruluş tarafından Nanos araştırma şirketine yaptırılan kamuoyu araştırmasında, ülke genelinde toplam 235 bin civarında olduğu sanılan evsizlerin sayısının, aslında daha fazla olduğu ifade edildi.

Kovid-19 salgınıyla birlikte başgösteren ve halen devam eden ekonomik zorlukların, birçok insanı kirasını ödeyemez duruma soktuğu kaydedilen araştırmada, Kanada'da sokaklarda yaşayan evsiz sayısının, nüfusun yaklaşık yüzde 5'i olduğu ve bunun da 1,6 milyon kişiden az olmadığı vurgulandı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren CAEH CEO'su Tim Richter, "Evsizliğin ne kadar yaygın olduğunu ve kaç Kanadalının hayatına dokunduğunu görmek ilginç" ifadesini kullandı.

Ankete katılan kiracıların yüzde 25'inin gelecek ayın kirasını ödemekten endişe duyduğunu söyleyen Richter, "Bu, Kanada'daki konut krizinin aciliyetine ve Kovid-19 salgınının etkisine işaret eden oldukça endişe verici bir istatistik. Salgının ekonomik etkisi, düşük gelirli veya güvencesiz işlerde çalışan alt gelir grubu Kanadalıları orantısız bir şekilde etkilemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Richter, yaşanan belirsizliğin evsiz insan sayısını artırabileceğinden endişelendiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA