Kovid-19 Lübnan'da 61, Tunus'ta 27 can aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 61, Tunus'ta 27 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 61 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 bin 463 kişinin de virüse yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar salgından ölenlerin sayısının 4 bin 866'ya çıktığı, toplam vaka sayısının ise 383 bin 482'ye yükseldiği, 298 bin 206 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte ülkede Kovid-19 nedeniyle 27 ölüm vakası gerçekleştiğini, yapılan testler sonucunda 777 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı 8 bin 74 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının 235 bin 8'e yükseldiği hastalıktan iyileşenlerin ise 200 bin 229 olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti