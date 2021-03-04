Kovid-19 Lübnan'da 61, Tunus'ta 27 can aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kovid-19 Lübnan'da 61, Tunus'ta 27 can aldı

04.03.2021 06:03 | Son Güncelleme: 04.03.2021 06:06
Kovid-19 Lübnan'da 61, Tunus'ta 27 can aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 61, Tunus'ta 27 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 61, Tunus'ta 27 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 61 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 bin 463 kişinin de virüse yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar salgından ölenlerin sayısının 4 bin 866'ya çıktığı, toplam vaka sayısının ise 383 bin 482'ye yükseldiği, 298 bin 206 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte ülkede Kovid-19 nedeniyle 27 ölüm vakası gerçekleştiğini, yapılan testler sonucunda 777 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı 8 bin 74 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının 235 bin 8'e yükseldiği hastalıktan iyileşenlerin ise 200 bin 229 olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Hulusi Akar Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Zeki Müren Acun Ilıcalı Sedat Kapurtu
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Mesut Bakkal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19 Lübnan'da 61, Tunus'ta 27 can aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 06:06:37. #1.16#
title