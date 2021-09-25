Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları gösteri düzenledi
AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları gösteri düzenledi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları gösteri düzenledi.
Başkentteki Hyde Park'ta toplanan göstericiler, "Zorunlu aşıya hayır", "Çocuklarımızı aşılamayın" yazılı pankartlar taşıyarak, genç ve çocukların aşılanmasına tepki gösterdi.