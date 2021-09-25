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Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları gösteri düzenledi

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları gösteri düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları gösteri düzenledi.

Başkentteki Hyde Park'ta toplanan göstericiler, "Zorunlu aşıya hayır", "Çocuklarımızı aşılamayın" yazılı pankartlar taşıyarak, genç ve çocukların aşılanmasına tepki gösterdi.

Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları gösteri düzenledi

Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları gösteri düzenledi

Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları gösteri düzenledi

Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları gösteri düzenledi
AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kovid-19 kısıtlamaları ve aşı pasaportu karşıtları gösteri düzenledi - Haberler
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