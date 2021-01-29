KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Sürekli öleceğimi, boğulacağımı, ikinci nefesimi alamayacağımı düşündüm"

Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde görev yapan 54 yaşındaki sağlık çalışanı Ali Kurt, yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek yeniden işine dönmenin sevincini yaşıyor.

Boğaz ağrısı şikayeti üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Kurt, kendisini evinde izole ederek tedavi sürecine başladı.

Yaklaşık 5 gün evde kaldıktan sonra nefes almakta zorlanan ve şiddetli ağrılar çeken Kurt, çalıştığı hastanenin Kovid-19 yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Yaşam destek cihazına bağlı tedavisinin ardından normal servise alınan Kurt, 20 günü yoğun bakımda geçen 45 günlük mücadelenin ardından iyileşerek ailesine kavuştu.

Yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlatan Kurt, hiçbir sağlık sorunu bulunmayan ve kendisine iyi bakan bir kişi olmasına rağmen Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Tedavi sürecinin çok zorlu geçtiğini, sürekli öleceğini düşündüğünü dile getiren Kurt, şöyle devam etti:

"Hastanede çok zor zamanlar yaşadım, nefes alamadım, boğuldum. Oksijen, ilaç, serum verilmesine rağmen o kadar ağırdı ki anlatamam. Sürekli öleceğimi, boğulacağımı, ikinci nefesimi alamayacağımı düşündüm. Allah'a şükür, bir şekilde atlattık, yiyeceğimiz ekmeğimiz varmış. Bu hastalığı ciddiye almak zorundayız, maske, mesafe, hijyen kuralına kesinlikle uyulması gerekiyor. Bu hastalığı kaptıktan sonra, 'tüh, vah' olmuyor. Yoğun bakımda ikinci nefesimi alacağımdan ümidi olmayan bir insandım ben. Nefesimi aldım, 'Geri verebilir miyim acaba, bir nefes daha alabilir miyim' ümidiyle yaşadım. Yoğun bakımda yanımda yatan birkaç kişi hayatını kaybetti. 'Bunlardan biri de ben olur muyum?' diye düşündüm."

"Bu süreçte öbür tarafa gittim geldim diyebilirim"

Ailesinden bazı kişilerin de koronavirüse yakalandığını anlatan Kurt, "Ben bu hastalığı çok ağır geçirdim, doktoruma çok teşekkür ediyorum, beni sağlığıma kavuşturdu." dedi.

Herkese maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunan Kurt, "Bana bir şey olmaz demeyin, olunca hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Ben 45 günlük bir süreç yaşadım, bu süreçte öbür tarafa gittim geldim diyebilirim. Süreç zor, çekene de zor, tedavi edene de. Bu hastalığa yakalanmadan tedbirimizi almalıyız. 'Ben gencim, atlatırım.' deyip hala maske kullanmayan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen insanlarımız var. Bu hastalığa yakalandıktan, pozitif olduktan sonra bunun ne kadar yanlış olduğunu görecekler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur