KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalığı çok acı çekerek atlattım"
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KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalığı çok acı çekerek atlattım"

23.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:06

Amasya'nın Taşova ilçesinde yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 58 yaşındaki esnaf Yusuf Koca, yaşadıklarını anlattı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 58 yaşındaki esnaf Yusuf Koca, yaşadıklarını anlattı.

Eklem ve baş ağrısı şikayetiyle bir süre önce Taşova Devlet Hastanesine başvuran Koca, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye yatırılan Koca, 14 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Koca, AA muhabirine, hayatında hiç sigara kullanmamasına rağmen hastalığın kendisini çok etkilediğini söyledi.

Tedavi sırasında çok şiddetli ağrısı ve yüksek ateşi olduğunu anlatan Koca, "Uzun süre yüksek seyreden ateş nedeniyle çok şiddetli baş ağrısı ile eklem ağrısı çektim. Ateşim uzun süre 39 dereceden aşağıya düşmedi. Tedavi sürecinde sigara içmememin çok faydasını gördüm. En ufak bir solunum yetmezliği sıkıntısı çekmedim. Sigara, bu hastalığın ağırlaşmasında bence en önemli etken." dedi.

Tedavi sürecinde yaklaşık 10 kilo verdiğini, şimdi sağlıklı şekilde verdiği kiloyu tekrar almaya çalıştığını dile getiren Koca, "Uykusuzluk sorunu yaşıyorum ancak sağlığımıza kavuştuk çok şükür. Herkes kendini çok iyi korusun, temizliğe, sosyal mesafeye ve maske takmaya özen göstersin." diye konuştu.

-"Bu hastalığı çok acı çekerek atlattım"

Hastalık sürecinde ciddi zorluklar yaşadığını vurgulayan Koca, genç yaşlı herkesin Kovid-19'u ciddiye alması gerektiğine işaret etti.

Koca, şunları kaydetti:

"Ben sağlıklı olduğumu düşünüyordum ama hastalığı çok acı çekerek atlattım. Vatandaşlarımız kesinlikle 'bana gelmez' demesin. Bu virüsün nereden geleceği hiç belli değil. Hastaneye düşüp nefessiz kalkmaktansa evde kalkmak ve kendini korumak daha iyidir."

Koca, tedavi sürecinde kendisiyle ilgilenen Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktor, hemşire ve diğer görevlilerine teşükkür etti.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hastalığı çok acı çekerek atlattım'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hastalığı çok acı çekerek atlattım'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hastalığı çok acı çekerek atlattım'
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hastalığı çok acı çekerek atlattım'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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