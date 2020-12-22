Kovid-19'dan ölen doktorun son mesajı "Sağlık çalışanlarına yardımcı olun" oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren 48 yaşındaki aile hekimi, sosyal medya hesabındaki son paylaşımı ile "sağlık çalışanlarına yardımcı olun" mesajı verdi.

Çıtak Mahallesi Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Soner Oğuz, 17 Aralık'ta üşüme ve ateş belirtisi üzerine gittiği Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinde Kovid-19 testinin pozitif olduğunu öğrendi.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Oğuz, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Oksijen tedavisi uygulanan doktor, daha sonra Denizli'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Evli ve ikiz çocuk babası Oğuz, müdahaleye rağmen bu sabah hayata gözlerini yumdu.

"Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen"

Oğuz'un hastaneye gittiği gün sosyal paylaşım sitesinde yazdığı mesaj sevenlerini üzüntüye boğdu.

Aile hekimi Soner Oğuz, mesajında şunları kaydetti:

"Hafif üşüme, titreme belirtileriyle başlayan hastalığım salı akşamı dayanılmaz hale geldi. 3 gece sabahı sabah ettim. Çarşamba günü PCR yaptırdım, akşam Kovid-19 olduğumu öğrendim. 'Son nefes' dedikleri olsa gerek neredeyse son nefesim kalmıştı. 112 ile acile gittim. Herhalde 30 dakika daha geciksem ben de sağlık şehidi mi olacaktım, bilmiyorum. Halen yaşıyorum. Ama bu sene neredeyse sorduklarımın yarısından fazlası bu hastalığı geçiren sağlık çalışanları ne şartlar altında olursa olsun sağlığınız için çalışıyoruz herkes bilsin. Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen. 2-3 gün aranızda olamayacağım. Biraz dinlenmek istiyorum. Ama en kısa sürede aranıza katılacağım. Önce sağlık, lütfen dikkat edin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır