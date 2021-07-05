Kovid-19'dan kaybettiği eşinin anısını, oğlunun nikahında fotoğrafıyla yaşattı

Düzce'de yaşayan Ömer Sert, 2,5 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiği eşinin fotoğrafını, oğlunun nikah töreninde salonun başköşesine koyarak hatırasını yaşattı.

Düzce'de yaşayan Ömer Sert, 2,5 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiği eşinin fotoğrafını, oğlunun nikah töreninde salonun başköşesine koyarak hatırasını yaşattı.

Oğlu Fatih Sert ile Beyzanur Sert'in tanışmasına vesile olan 50 yaşındaki Müzeyyen Sert, 19 Mart'ta koronavirüse yakalandı.

Tedavi altına alınan Müzeyyen Sert, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 13 Nisan'da kaybetti. Acısını yüreğinde taşıyan Ömer Sert, eşinin çok istemesine rağmen oğlunun mürüvvetini görememesinin üzüntüsünü de yaşadı.

Sert, karısının fotoğrafını, oğlunun nikah töreninde gelin ve damat masasının yanına yerleştirerek hatırasını yaşatmak istedi. Salonda Müzeyyen Sert'in fotoğrafını gören yakınları, duygusal anlar yaşadı.

"Kovid-19 hafife alınmamalı"

Ömer Sert, AA muhabirine, oğlunun mürüvvetini görmeyi çok isteyen eşinin koronavirüse yenik düştüğünü söyledi.

Eşinin fiziken olmasa da ruhen yanlarında olduğunu söyleyen Sert, "Eşim bugünleri görmeyi çok istedi. Çocuklarımızın mürüvvetini yine de gördüğünü düşünüyorum. Bugün bizimle beraberdi, o da yanımızdaydı, biz görmesek de... Eşimi yad etmek için böyle bir şey yaptık." dedi.

Kovid-19'un hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Sert, "Eşimi bu salgın nedeniyle kaybettim. Herkesi aşı yaptırmaya davet ediyorum çünkü bu illetten kurtulmanın tek yolu aşı gibi duruyor." dedi.

Fatih Sert de eşiyle tanışmasına annesinin vesile olduğunu belirterek, "Yakın zamanda koronavirüs nedeniyle annemizi kaybettik. Bizler de nikahımızda annemizin fotoğrafını yanı başımıza koyduk ve kendisini yanımızda hissettik. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Her zaman kalbimizde, o bizi hiç terk etmedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş