Kovid-19'dan kaybettiği eşinin anısını, oğlunun nikahında fotoğrafıyla yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19'dan kaybettiği eşinin anısını, oğlunun nikahında fotoğrafıyla yaşattı

Kovid-19'dan kaybettiği eşinin anısını, oğlunun nikahında fotoğrafıyla yaşattı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de yaşayan Ömer Sert, 2,5 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiği eşinin fotoğrafını, oğlunun nikah töreninde salonun başköşesine koyarak hatırasını yaşattı.

Düzce'de yaşayan Ömer Sert, 2,5 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiği eşinin fotoğrafını, oğlunun nikah töreninde salonun başköşesine koyarak hatırasını yaşattı.

Oğlu Fatih Sert ile Beyzanur Sert'in tanışmasına vesile olan 50 yaşındaki Müzeyyen Sert, 19 Mart'ta koronavirüse yakalandı.

Tedavi altına alınan Müzeyyen Sert, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini 13 Nisan'da kaybetti. Acısını yüreğinde taşıyan Ömer Sert, eşinin çok istemesine rağmen oğlunun mürüvvetini görememesinin üzüntüsünü de yaşadı.

Sert, karısının fotoğrafını, oğlunun nikah töreninde gelin ve damat masasının yanına yerleştirerek hatırasını yaşatmak istedi. Salonda Müzeyyen Sert'in fotoğrafını gören yakınları, duygusal anlar yaşadı.

"Kovid-19 hafife alınmamalı"

Ömer Sert, AA muhabirine, oğlunun mürüvvetini görmeyi çok isteyen eşinin koronavirüse yenik düştüğünü söyledi.

Eşinin fiziken olmasa da ruhen yanlarında olduğunu söyleyen Sert, "Eşim bugünleri görmeyi çok istedi. Çocuklarımızın mürüvvetini yine de gördüğünü düşünüyorum. Bugün bizimle beraberdi, o da yanımızdaydı, biz görmesek de... Eşimi yad etmek için böyle bir şey yaptık." dedi.

Kovid-19'un hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Sert, "Eşimi bu salgın nedeniyle kaybettim. Herkesi aşı yaptırmaya davet ediyorum çünkü bu illetten kurtulmanın tek yolu aşı gibi duruyor." dedi.

Fatih Sert de eşiyle tanışmasına annesinin vesile olduğunu belirterek, "Yakın zamanda koronavirüs nedeniyle annemizi kaybettik. Bizler de nikahımızda annemizin fotoğrafını yanı başımıza koyduk ve kendisini yanımızda hissettik. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Her zaman kalbimizde, o bizi hiç terk etmedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

30 bin fitte hostese sürpriz evlilik teklifi! 'Evet' deyince alkış tufanı koptu
30 bin fitte hostese sürpriz evlilik teklifi! "Evet" deyince alkış tufanı koptu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Taner Ölmez İbrahim Selim Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19'dan kaybettiği eşinin anısını, oğlunun nikahında fotoğrafıyla yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 13:10:13. #1.14#

title