Düzce'de Kovid-19'da risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanıyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Mrna aşısı olan ve riskli grupta yer alanlara, hatırlatma dozu uygulanmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "mRNA aşısı olan risk gruplarına hatırlatma dozu uygulanacak" yönündeki açıklamasının ardından Düzce kent merkezi, ilçe ve köylerde sisteme tanımlanan vatandaşlar, randevularını alarak hatırlatma aşılarını yaptırıyor.

Kentte bulunan Kovid-19 aşı merkezlerine gelenler burada ekiplerce aşılanıyor.

Valilik bahçesindeki merkezde aşılananları ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, vatandaşlardan çevrelerini uyararak aşı olmaya davet etmelerini istedi.

Yılmaz, AA muhabirine, hatırlatma aşı işleminin başladığını belirterek, "60 yaş üzerindeki 2 kez Biontech aşı yaptıran vatandaşlarımıza hatırlatma aşısı tanımlandı. Aynı zamanda 18, 60 yaş arasında olup kronik rahatsızlığı olanlara da tanımlandı. Lütfen vatandaşlarımız e-nabız sisteminden aşının tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol etsin. Aşısı tanımlananları 3. doz aşılarını olmak üzere merkezlerimize bekliyoruz." diye konuştu.