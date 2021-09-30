Kovid-19 aşılama oranının düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda vakaların artabileceği uyarısı - Haberler
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Kovid-19 aşılama oranının düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda vakaların artabileceği uyarısı

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Kovid-19 aşılama oranının düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda vakaların artabileceği uyarısı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yeterli aşılama oranına ulaşamayan ve tedbirleri gevşetmeyi planlayan ülkelerde kasım sonuna kadar vaka sayılarında ciddi artış görülebileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yeterli aşılama oranına ulaşamayan ve tedbirleri gevşetmeyi planlayan ülkelerde kasım sonuna kadar vaka sayılarında ciddi artış görülebileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) bulaşıcı hastalıklarla mücadele görevi yürüten kurumu olan ECDC, Kovid-19 salgınına karşı hızlı risk değerlendirmesi raporunu güncelledi.

Değerlendirmede, vakalarda, hastane kabullerinde ve ölüm sayılarında gelecek 2 ay içinde "ciddi artış" riski bulunduğu, zayıf bağışıklığa sahip kişilerin tam aşılı olsalar da ağır sonuçlanabilecek enfeksiyon tehdidi altında oldukları belirtildi.

Aşılama oranlarının düşük seyretmesiyle birlikte salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesinin planlandığı Avrupa ülkelerinde kasım sonuna kadar vaka sayılarında büyük artış görülebileceği vurgulandı.

Aşılamayı hızlandırma ve tedbirleri sürdürme çağrısı

AB ülkeleri ile Norveç, Liechtenstein ve İzlanda'da toplam nüfusun şu ana kadar yüzde 61'i aşılandı. Aşılama oranı sadece Malta, Portekiz ve İzlanda'da toplam nüfusun yüzde 75'ini geçti.

Özellikle doğudaki bazı Avrupa ülkelerinde aşılama oranı çok daha geride kaldı. Bulgaristan'ın toplam nüfusunun yüzde 19'u, Romanya'nın ise yüzde 27'si aşılandı.

ECDC Direktörü Andrea Ammon, Avrupa ülkelerine aşılamaları hızlandırma çağrısında bulundu. Ammon, yerel salgın durumlarına bağlı olarak aşı veya ilaç dışındaki tedbirlerin kasım sonuna kadar hala gerekli olabileceğini bildirdi.

ECDC'nin raporunda, yüksek aşılama oranlarına ulaşan ülkelerin, aşıların etkinliğinde ani düşüş olmadığı sürece daha az risk altında olduğu belirtildi.

Çocuklar ve gribal enfeksiyon için uyarılar

Raporda çocuklara ilişkin uyarılara da yer verildi. Gelecek aylarda çocuklarda Kovid-19 vakalarının daha fazla görülmesine yönelik beklenti ifade edilerek, özellikle okullarda mesafe, hijyen ve iyi havalandırmanın önemi vurgulandı.

Mevsimsel gribe karşı geliştirilen aşıların özellikle bağışıklığı zayıf kişilere ve sağlık çalışanlarına uygulanmasının gelecek aylar için grip ve Kovid-19 virüslerinin birlikte dolaşımını engellemede önem taşıdığı vurgusu da raporda yer aldı.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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